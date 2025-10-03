MİT, MOSSAD bağlantılı casusluk iddiasını deşifre etti!

03 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 14:38
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yürüttüğü çalışmalar sonucu, iş dünyasında borçlanma nedeniyle ismini değiştirdiği belirlenen ve "Pandora Dedektifliği" adıyla faaliyet gösteren Serkan Çiçek (asıl adı Muhammet Fatih Keleş) ile ilgili önemli tespitler yaptı. MİT belgelerine göre, Çiçek’in uluslararası bağlantılı bir casusluk teklifine muhatap olduğu, söz konusu teklifin İsrail kaynaklı olduğu ve kendisine kripto para ile ödeme yapıldığı tespit edildi. Çiçek’in takip etmesi üzerine görevlendirildiği kişinin yaşadığı site etrafındaki görüntüleri MİT tarafından yayınlanmıştı. O alan ve site etrafında üst düzeye arttırılan güvenlik önlemi dron kamerasıyla görüntülendi.
