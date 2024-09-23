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Miras bölünmesin diye babasını öldürdü! Cesedini 4 parçaya ayırmış

Miras bölünmesin diye babasını öldürdü! Cesedini 4 parçaya ayırmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 10:42
Edirne'de bir kişinin kayıp ihbarında bulunduğu babasını miras için öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma katil zanlısının itirafı üzerine dere yatağında bedeni 4 parçaya ayrılmış babanın cansız bedenini buldu. Katil oğul şimdi cezaevinde.
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Miras bölünmesin diye babasını öldürdü
Miras bölünmesin diye babasını öldürdü
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