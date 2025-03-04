04 Mart 2025, Salı

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Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı: İşte mahkeme kararı!

Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı: İşte mahkeme kararı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 20:49
Tekirdağ’da, uyanmadığı gerekçesiyle hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. Açılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.
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Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı: İşte mahkeme kararı!
Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı!
Minik Sıla’ya yapılan vahşet belgelerle ortaya çıktı!
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