Minik Defne'nin Türk bayrağı sevgisi! Gözyaşlarını tutamadı |Video

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 2 buçuk yaşındaki Defne İkra Yıldız her gün salladığı Türk bayrağı yırtılınca gözyaşlarına hakim olamadı. Bayrağını sallarken kalorifer peteğine sıkışıp yırtılan minik Defne'nin bayrak sevgisi görenleri duygulandırdı. O anların görüntülerini Defne'nin annesi kaydetti. İşte minik Defne'nin gözyaşlarını tutamadığı o anlar...