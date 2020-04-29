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Minik Defne'nin Türk bayrağı sevgisi! Gözyaşlarını tutamadı |Video
İstanbul Ataşehir'de yaşayan 2 buçuk yaşındaki Defne İkra Yıldız her gün salladığı Türk bayrağı yırtılınca gözyaşlarına hakim olamadı. Bayrağını sallarken kalorifer peteğine sıkışıp yırtılan minik Defne'nin bayrak sevgisi görenleri duygulandırdı. O anların görüntülerini Defne'nin annesi kaydetti. İşte minik Defne'nin gözyaşlarını tutamadığı o anlar...
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