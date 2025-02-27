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Minibüsün dikkatsizliği çocuğu öldürdü

Minibüsün dikkatsizliği çocuğu öldürdü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 11:21
Güncelleme:27.02.2025 11:21
Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, servis şoförü İhsan Vural gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, servis aracının sokağa girdikten sonra hareket ettiği ve sürücünün çocuğu fark etmeyerek çarptığı anlar yer aldı.
Minibüsün dikkatsizliği çocuğu öldürdü
Minibüsün dikkatsizliği çocuğu öldürdü
Minibüsün dikkatsizliği çocuğu öldürdü
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