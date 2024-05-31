Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doğum izni teşviki gündemde

Türkiye genelinde düşen doğum istatistikleri sonrası hükümet, doğurganlığın artması için "doğum izni" teşviki konusunu masaya yatırdı. Dört bakanlık "etki analizi" çalışması başlattı. Bu kapsamda, kadın çalışan sayısı ve işten uzak kalma maliyeti değerlendirilecek. İşte detaylar…

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