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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Doğum izni teşviki gündemde

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 31.05.2024 16:23
Türkiye genelinde düşen doğum istatistikleri sonrası hükümet, doğurganlığın artması için "doğum izni" teşviki konusunu masaya yatırdı. Dört bakanlık "etki analizi" çalışması başlattı. Bu kapsamda, kadın çalışan sayısı ve işten uzak kalma maliyeti değerlendirilecek. İşte detaylar…
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