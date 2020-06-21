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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte operasyona hazırlanan kahraman komandolar | VİDEO

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Giriş: 21.06.2020 15:22
Güncelleme:21.06.2020 15:27
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.
Operasyona hazırlanan kahraman komandolar
Operasyona hazırlanan kahraman komandolar
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