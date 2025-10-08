08 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Mezarlıklardan çıkan büyüler hayrete düşürüyor
Diyarbakır'da uzun yıllardır mezanlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı büyüler karşısında şaşırdığını söyledi. Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini belirtti. Karabulut, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.