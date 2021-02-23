Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası konuştu: Yaram yeniden tazelendi! Nasıl eliniz uzandı?

Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un (25) tahrip edilen mezar taşları onarıldı. Şehitlikteki manzarayı görünce acısının tazelendiğini söylen ikiz kardeşlerin babası Hacı Ali Oruç, “Mezarları görünce yaram yeniden tazelendi. Bu çocuklar sadece benim değil, Türkiye’nin şehitleridir. Vatanı, milleti için canını veren şehitlere nasıl eliniz uzandı?” dedi.

Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) tahrip edilen mezar taşları onarıldı. Şehitlikteki manzarayı görünce acısının tazelendiğini söylen ikiz kardeşlerin babası Hacı Ali Oruç, "Mezarları görünce yaram yeniden tazelendi. Bu çocuklar sadece benim değil, Türkiye'nin şehitleridir. Vatanı, milleti için canını veren şehitlere nasıl eliniz uzandı?" dedi.