Metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Güvenç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada demir kesimi yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

