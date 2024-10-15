Metrobüste doğum yaptı! O anlar güvenlik kamerasında...

35 haftalık hamile Hanife Mete Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste doğum yaptı. Mete ailesinin çocuğuna Yılmaz adı verilirken Hanife Mete'nin doğum anları kameralara yansıdı. Baba Cemal Mete de yaptığı açıklamada çok korktuğunu ifade ederken "Metrobüs tamamen doluydu. Ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti” dedi. İşte detaylar...