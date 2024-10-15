15 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Metrobüste doğum yaptı! O anlar güvenlik kamerasında...
35 haftalık hamile Hanife Mete Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste doğum yaptı. Mete ailesinin çocuğuna Yılmaz adı verilirken Hanife Mete'nin doğum anları kameralara yansıdı. Baba Cemal Mete de yaptığı açıklamada çok korktuğunu ifade ederken "Metrobüs tamamen doluydu. Ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti” dedi. İşte detaylar...