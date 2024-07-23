23 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Metro durağını su bastı

Metro durağını su bastı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2024 08:50
İstanbul Kadıköy'de M4 Kadıköy-Tavşantepe metro istasyonunu su bastı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale’de kapya biber hasadı
Çanakkale’de kapya biber hasadı
Bursa’da iki fabrikada yangın! Alevler yükseliyor
Bursa'da iki fabrikada yangın! Alevler yükseliyor
Pendik’te otluk alandaki yangın korkuttu
Pendik'te otluk alandaki yangın korkuttu
Sultanbeyli’de ters yön kazası: 2 yaralı
Sultanbeyli'de ters yön kazası: 2 yaralı
Sigaram yok deyince sırtından bıçaklandı
“Sigaram yok” deyince sırtından bıçaklandı
3 bin yıldır su ekip tuz üretiyorlar
3 bin yıldır su ekip tuz üretiyorlar
Pendik’te kadınların kavgası kamerada
Pendik'te kadınların kavgası kamerada
Hedefi şaşıran pehlivan seyirciyi yere serdi
Hedefi şaşıran pehlivan seyirciyi yere serdi
Üsküdar’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Metro durağını su bastı
Metro durağını su bastı
Aşırı sıcaklara sağanak arası
Aşırı sıcaklara sağanak arası
Daha Fazla Video Göster