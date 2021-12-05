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Metrelerce yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti | Şanlıurfa'da yürek sızlatan olay

İHA
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Giriş: 05.12.2021 18:55
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde çalıştığı binanın 5'inci katından düşün işçi hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. İnşaatlarda alçı işi yapan Osman Çiçek (40), 3 gün önce Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya gelerek taşeron bir firmanın ihalesini aldığı binada çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde inşaatın 5'inci katına alçı çeken Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü.

Durumu fark eden arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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