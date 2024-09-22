22 Eylül 2024, Pazar
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Metin Arolat için İstanbul'da cenaze töreni!
Sahnede rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı metin Arolat için, İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri ve dostları, Arolat'a veda etmek için oradaydı. Metin Arolat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmir’e gönderildi.