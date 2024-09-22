Sahnede rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı metin Arolat için, İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri ve dostları, Arolat'a veda etmek için oradaydı. Metin Arolat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İzmir’e gönderildi.

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