10 Aralık 2025, Çarşamba
Sarıkamış'ta kar kalınlığı 60 santim
Giriş: 10.12.2025 09:14
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kayak merkezi sezon açılışı için gün sayarken, ekipler kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına ekipler hızla ulaştı.