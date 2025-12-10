Sarıkamış’ta kar kalınlığı 60 santim

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kayak merkezi sezon açılışı için gün sayarken, ekipler kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına ekipler hızla ulaştı.

