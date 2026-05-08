Meteoroloji’den yeni uyarı: Türkiye yaz havasının etkisine giriyor

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlarken, Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarılar geliyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yurdun büyük bölümünde bahar havasının yerini yavaş yavaş yaza bıraktığını vurgularken, bazı iller için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Özellikle Cuma günü Eskişehir'den Van'a kadar geniş bir hatta yağış geçişleri beklenirken, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış da dikkat çekiyor.