İBB iştirakinde "kurgusal ihale" skandalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Ağaç A.Ş.’de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. Kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı’nın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; şu ana kadar 29 kişi yakalandı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.