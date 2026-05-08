Körfez’de savaş alarmı! "On yıllarca sürecek çatışma başlayabilir"

İran'ın Keşm Adası ve Bender Abbas çevresinde yaşanan sıcak çatışmalar sonrası Orta Doğu’da yeni ve uzun soluklu bir savaş senaryosu tartışılmaya başlandı. İran medyası BAE ve ABD'nin ortak saldırısı olabileceğini belirtmesinin ardından, A Haber’de değerlendirmelerde bulunan uzman isimler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin çatışma hattına dahil edilmesiyle bölgenin "yıpratma savaşı" sürecine sürüklenmek istendiğini vurguladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, İran ile BAE arasında başlayacak olası bir savaşın yalnızca iki ülkeyi değil tüm Körfez hattını etkileyecek on yıllarca sürecek bir husumet zinciri doğurabileceği uyarısında bulundu. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ise küresel güçlerin İran’ı doğrudan işgal yerine bölge ülkeleri üzerinden zayıflatma planı yürüttüğünü ifade etti.