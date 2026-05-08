Körfez savaşı başladı mı? İran'a BAE üzerinden tuzak planı

Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan sıcak çatışmalar sonrası ABD ve BAE’nin İran’a yönelik ortak saldırı düzenlediği iddiaları Orta Doğu’da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. İran yönetimi, Bender Abbas ve Keşm Adası’na yönelik saldırılara sert misilleme mesajları verirken, bölgede savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği uyarıları yapılıyor. A Haber’de yayınlanan Arka Plan programında Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Gazeteci Abdulkadir Selvi , İran’ın kontrollü şekilde çatışma alanına çekilmek istendiğini ve bölgede yeni bir savaş zincirinin devreye sokulduğunu ifade ederken, amacın mezhep çatışmalarını tetiklemek olduğunu belirtti. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ayrıca BAE’nin savaşa dahil olmasıyla başka ülkelerin de çatışmaya sürüklenme riskinin arttığını vurguladı.