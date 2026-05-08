Piyasalarda “büyük reset” alarmı! İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı

Küresel piyasalarda savaş, petrol ve altın eksenli sert dalgalanmalar yatırımcıların endişesini artırırken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten A Haber’de dikkat çeken açıklamalar geldi. Memiş, 2026 yılının “manipülasyon yılı” olacağını savunarak yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması gerektiğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin yalnızca jeopolitik gerilimlerle açıklanamayacağını belirten Memiş, küresel piyasalarda kontrollü bir ekonomik dönüşüm süreci yaşandığını ifade etti. Altın piyasasındaki sert düşüşlere de dikkat çeken Memiş, yatırımcılara “parayı büyütmeye değil, korumaya odaklanın” çağrısında bulundu.