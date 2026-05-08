Hürmüz'den Körfez'e yayılan kriz! İran-BAE savaşı mı başlayacak?

İran'ın Keşm Adası ve Bender Abbas’ta yaşanan yoğun çatışmalar, Orta Doğu’daki gerilimi yeniden kritik seviyeye taşıdı. İran medyasında saldırıların ABD destekli şekilde BAE tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddialar, savaşın Körfez hattına yayılabileceği endişesini artırdı. Uzman isimler, BAE’nin doğrudan çatışma denklemine girmesinin bölgesel savaş riskini büyüttüğüne dikkat çekti. A Haber’de yayınlanan Gece Ajansı programında konuşan Dr. Anar Ali ve Dr. Tolga Sakman, Körfez ülkelerinin yeni bir cepheye sürüklenebileceği uyarısında bulundu.