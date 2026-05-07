ABD'den İran savaşını seçim ayarlı uzatma planı mı?

ABD'nin İran savaşında ciddi oranda mühimmat stoklarını erittiğinin ortaya çıkması Trump yönetimini harekete geçirdi. Pentagon'a 1,5 trilyon dolarlık bütçenin kongreye sunulması beklenirken ABD'nin"Özgürlük Cephaneliği" doktriniyle yeni savaş hazırlığında olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Orta Doğu'da bulunan USS Gerald Ford uçak gemisinin çekildiği ve yerine 3'üncü bir geminin sevk edileceği iddiaları olası gerilimini tırmandırıyor. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer söz konusu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ise Washington hattındaki gelişmeleri aktardı. Güçlüer, 3. uçak gemisinin 2 ay sonra bölgeye geleceğini ve Pentagon'un süre tercihinin teknik bir zorunluluktan ziyade, siyasi bir iradenin ürünü olduğu vurgularken "İsteseler daha erken de gönderebilirler, ancak bu işi Kasım’a kadar yürütme ve süreci uzatma noktasında bir irade sergilemeye başladıkları anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz ise benzer bir yorumda bulunarak ABD'nin kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçiminin kritik olduğuna dikkat çekerek "Kasım seçimlerine kadar herhangi bir şekilde Donald Trump İran'a büyük bir saldırı başlatmasa da sanki Kasım seçimlerinden sonra başlayacak saldırıların ve savaşların bir mesajı gibi algılıyorum" dedi.