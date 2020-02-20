20 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.02.2020

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için saat verildi | 20 Şubat 2020 hava durumu

20 Şubat 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Şubat 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

20 Şubat 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında.

İşte 20 Şubat 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Meteoroloji uyardı İstanbul için saat verildi!
Meteoroloji uyardı İstanbul için saat verildi!
Sivas'ta korkutan kaza: 12 kişi yaralandı
Sivas'ta korkutan kaza: 12 kişi yaralandı
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in 46. doğum günü!
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in 46. doğum günü!
İşçi servisleri kaza yaptı
İşçi servisleri kaza yaptı
İstanbul'de metro seferlerinde aksama
İstanbul'de metro seferlerinde aksama
Askeri sevkiyat devam ediyor!
Askeri sevkiyat devam ediyor!
Taksisine aldığı yolcular başına dert açtı!
Taksisine aldığı yolcular başına dert açtı!
Ahmet Cönk hakkındaki kararı açıkladı
Ahmet Cönk hakkındaki kararı açıkladı
Öğretmenin dövdüğü öğrenci konuştu!
Öğretmenin dövdüğü öğrenci konuştu!
İstanbullulara ürküten depremi uyarısı: Yarın...
İstanbullulara ürküten depremi uyarısı: Yarın...
Tavuklarına göz diken tilkiyle sohbet etti
Tavuklarına göz diken tilkiyle sohbet etti
10 yaşındaki filozof Atakan'dan felsefe yorumu
10 yaşındaki filozof Atakan'dan felsefe yorumu
Daha Fazla Video Göster