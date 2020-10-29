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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul sağanak yağmura teslim oldu

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Giriş: 29.10.2020 10:10
Güncelleme:29.10.2020 10:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. Öte yandan sabah saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı yerlerde yolları su bastı. Rögarlar taştı. Su basan yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.
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