Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji uzmanı Kenan Yüksel A Haber canlı yayınında anlattı.

Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, bu gece yarısından sonra bölgede kuvvetli rüzgar etkili olacak.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde fırtına beklenirken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ dolaylarında ise yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Fırtına sebebiyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.