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Kılıçdaroğlu'ndan "aktif çalışma" talimatı: CHP'de Bolu kampında neler konuşuldu?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kılıçdaroğlu'ndan "aktif çalışma" talimatı: CHP'de Bolu kampında neler konuşuldu?

CHP'nin 25-27 Eylül tarihleri arasında Bolu Abant'ta gerçekleştirdiği milletvekili değerlendirme kampında yeni yasama yılı öncesi Meclis çalışmaları, siyasi ahlak, mali piyasalar, yerel yönetimler ve Türkiye'nin gündemindeki sorunlar ele alındı. Kampın basına kapalı bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine Meclis'te ve seçim bölgelerinde aktif çalışma talimatı verdiği öğrenildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP'nin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampındaki son gelişmeleri ve Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine verdiği mesajları aktardı.

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