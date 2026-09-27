Şifaya açılan kanatlar arılar

Binlerce yıldır doğanın dengesinde önemli rol oynayan arılar, yalnızca bal üretmiyor. Kilometrelerce yol kat ediyor, arı dansıyla besin kaynaklarının yerini birbirlerine aktarıyor, altıgen petekler inşa ediyor ve bitkilerin tozlaşmasına katkı sağlıyor. A Haber'in "Özel Dosya" çalışmasında, arıların büyüleyici yaşamı ile bal, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve arı zehri gibi arı ürünlerinin özellikleri mercek altına alındı. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı, Apiterapi Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ve Yüksek Gıda Mühendisi ve Arı Ürünleri Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıların dünyasına ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.