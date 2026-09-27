Balkanlar'dan soğuk hava geliyor: istanbul'da fırtına uyarısı, kritik saat 18 mi?

İstanbul'da hava koşulları yeniden değişiyor. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisiyle sıcaklıkların düşmesi beklenirken, Marmara'da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteoroloji'nin güncel deniz tahmininde Marmara'da kuvvetli rüzgar beklenirken, İstanbul için de kuvvetli yağış ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı. A Haber muhabirleri Merve Köleoğlu ve Ahmet Işık, İstanbul'daki son hava durumunu ve fırtına uyarısının etkilerini takip ederek gelişmeleri aktardı.