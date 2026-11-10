Otoyolda korkunç ölüm! Dorsesindeki yangını söndürmek isteyen sürücü, başka bir çekicinin altında kaldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, TAG Otoyolu'nda seyir hâlindeyken çekicisinin dorsesi alev alan 34 yaşındaki İsmail Bozdağ, yangına müdahale etmek için aracından indiği sırada başka bir çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından diğer çekicinin sürücüsü Feyzi Doğan gözaltına alındı. Yangın nedeniyle otoyolun Gaziantep yönündeki tüm şeritleri trafiğe kapatılırken ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.