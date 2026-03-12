CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:

Lübnan'da kara işgali kapıda mı? A Haber'de çarpıcı iddia

Lübnan’ın başkenti Beyrut, İsrail ordusunun ağır bombardımanı altında en sıcak gecelerinden birini yaşadı. Gece boyu süren saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve sahil şeridi hedef alınırken, bölgeden bildiren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, İsrail’in kara işgali hazırlıklarını ve sahadaki insani dramı anlattı. A Haber ekibinin de bulunduğu bölgede patlamayan bir mühimmatın son anda fark edilmesi, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

