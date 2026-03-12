CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Altın fiyatları ne zaman yükselir?
Özel HaberAltın fiyatları ne zaman yükselir?
Lübnan'da kara işgali kapıda mı?
Özel HaberLübnan'da kara işgali kapıda mı?
3 kişilik ailenin ölümüyle ilgili davada yeni gelişme
Yaşam3 kişilik ailenin ölümüyle ilgili davada yeni gelişme
Otoyolda polis kovalamacası kamerada
YaşamOtoyolda polis kovalamacası kamerada
İsrail'de İran füzelerinin vurduğu sokak görüntülendi
Özel Haberİsrail'de İran füzelerinin vurduğu sokak görüntülendi
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Bir mahalle tamamen yerle bir oldu: A Haber Tahran'da

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardımanın boyutlarını felaketin yaşandığı noktadan aktardı. Risalet Meydanı yakınlarındaki Cacurudi Caddesi'nde onlarca bina ve okullar yerle bir olurken, arama kurtarma çalışmaları iş makineleriyle aralıksız sürüyor. Enkaz altında hala sivillerin bulunduğu bölgede, evleri yıkılan vatandaşların eşyalarını kurtarma çabası ve yaşanan büyük gerginlik kameralara yansıdı.

Gündemden Videolar

İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?