Bir mahalle tamamen yerle bir oldu: A Haber Tahran'da

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlediği ağır bombardımanın boyutlarını felaketin yaşandığı noktadan aktardı. Risalet Meydanı yakınlarındaki Cacurudi Caddesi'nde onlarca bina ve okullar yerle bir olurken, arama kurtarma çalışmaları iş makineleriyle aralıksız sürüyor. Enkaz altında hala sivillerin bulunduğu bölgede, evleri yıkılan vatandaşların eşyalarını kurtarma çabası ve yaşanan büyük gerginlik kameralara yansıdı.