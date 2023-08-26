Meteoroloji’den 26 Ağustos hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

Sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Tahminlere göre Ağustos ayının son günlerinden hava mevsim normallerinde seyredecek. Pazar gününden itibaren sıcaklık mevsim normallerine inecek. Meteoroloji 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu yurdun bazı bölgelerinde yağış bekleniyor. 26 Ağustos Cumartesi günü hava nasıl olacak?