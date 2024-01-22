22 Ocak 2024, Pazartesi
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Meteoroloji'den 23 kente sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji'den 23 kent için sarı kodlu uyarı geldi. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken kar kalınlığının 10 ile 20 santimetre üzerinde olacağı bildirildi. Kar yağışı hangi illerde etkili olacak? Soğuk hava ne zaman etkisini kaybedecek? İstanbul'a kar yağacak mı? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir verdi.