Meteoroloji’den 19 il için kar uyarısı! İstanbul ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi’ni kapladı. Yüksek kesimler beyaz örtüyü giyindi. Anadolu’da ise Sibirya soğukları yaşanıyor ve her yer buz tuttu. İstanbul ve yurtta kar ne zamana kadar etkili olacak? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir A Haber’de önemli bilgiler paylaştı.

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