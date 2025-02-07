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Meteoroloji’den 19 il için kar uyarısı! İstanbul ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İstanbul ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.02.2025 10:38
İstanbul'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi’ni kapladı. Yüksek kesimler beyaz örtüyü giyindi. Anadolu’da ise Sibirya soğukları yaşanıyor ve her yer buz tuttu. İstanbul ve yurtta kar ne zamana kadar etkili olacak? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir A Haber’de önemli bilgiler paylaştı.
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Meteoroloji’den 19 il için kar uyarısı! İstanbul ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak?
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