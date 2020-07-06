06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2020 21:15
Güncelleme:06.07.2020 21:15
Türkiye'yi etkisi altına alan sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren düşüyor. Salı günü yurdun bazı bölgelerinde başlayacak sağanak yağışlar ise çarşamba günü etki alanını genişletiyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor
Sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor
MSB açıkladı: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB açıkladı: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
El freni çekilmeyen minibüs...
El freni çekilmeyen minibüs...
Cam parçaları üzerime yağdı dehşet anlarını anlattı
"Cam parçaları üzerime yağdı" dehşet anlarını anlattı
Şile 4 gündür susuz! Vatandaşlar İSKİ'ye isyan etti |Video
Şile 4 gündür susuz! Vatandaşlar İSKİ'ye isyan etti |Video
Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını | Video izle
Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını | Video izle
Gezi teknesinde inanılmaz görüntüler!
Gezi teknesinde inanılmaz görüntüler!
Mavi balina oyunundan mavi bebek tehlikesi
Mavi balina oyunundan mavi bebek tehlikesi
Sahilde şok görüntüler! Korona partisi
Sahilde şok görüntüler! Korona partisi
Gören telefona sarıldı! Antalya'da patenli gençler...
Gören telefona sarıldı! Antalya'da patenli gençler...
Yük gemisi alev aldı
Yük gemisi alev aldı
Daha Fazla Video Göster