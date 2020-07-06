Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren düşüyor. Salı günü yurdun bazı bölgelerinde başlayacak sağanak yağışlar ise çarşamba günü etki alanını genişletiyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.