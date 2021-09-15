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Meteoroloji İstanbul için saat verdi

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Giriş: 15.09.2021 09:13
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısı var. Türkiye'nin büyük bölümü sağanak etkisi altına girecek. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri kuvvetli sağanak yağışlı görülüyor. Megakent İstanbul ise öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.
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