Mesudiye zırhlısı şehitleri anıldı

Çanakkale Savaşı'nda İngiliz donanmasına bağlı güçler tarafından batırılan Mesudiye zırhlısında şehit olan 10 subay ve 25 er için anma töreni yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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