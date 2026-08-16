Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması: Grubun Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi

Tutuklanan Alihan Kuriş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon euroluk genel merkez görüntülendi.