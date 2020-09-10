Mesleği cambazlığı aratmıyor! Metrelerce yükseklikte...

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hamdi Gündoğdu, metrelerce yükseklikteki ceviz ağaçlarına cambaz gibi çıkarak, dalların üstünde 300 lira yevmiyeyle ekmek parasını kazanıyor. Gündoğdu, "Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Herkes yapamıyor. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hayat zaten pamuk ipliğine bağlı her yerde yaşamak zor." ifadelerini kullandı. İşte dünyanın birbirinden ilginç ve zor meslekleri...

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hamdi Gündoğdu, metrelerce yükseklikteki ceviz ağaçlarına cambaz gibi çıkarak, dalların üstünde 300 lira yevmiyeyle ekmek parasını kazanıyor. Gündoğdu, "Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Herkes yapamıyor. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hayat zaten pamuk ipliğine bağlı her yerde yaşamak zor." ifadelerini kullandı. İşte dünyanın birbirinden ilginç ve zor meslekleri...