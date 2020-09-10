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Mesleği cambazlığı aratmıyor! Metrelerce yükseklikte...

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Giriş: 10.09.2020 10:12
Güncelleme:10.09.2020 10:22
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hamdi Gündoğdu, metrelerce yükseklikteki ceviz ağaçlarına cambaz gibi çıkarak, dalların üstünde 300 lira yevmiyeyle ekmek parasını kazanıyor. Gündoğdu, "Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Herkes yapamıyor. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hayat zaten pamuk ipliğine bağlı her yerde yaşamak zor." ifadelerini kullandı. İşte dünyanın birbirinden ilginç ve zor meslekleri...

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hamdi Gündoğdu, metrelerce yükseklikteki ceviz ağaçlarına cambaz gibi çıkarak, dalların üstünde 300 lira yevmiyeyle ekmek parasını kazanıyor. Gündoğdu, "Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Herkes yapamıyor. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hayat zaten pamuk ipliğine bağlı her yerde yaşamak zor." ifadelerini kullandı. İşte dünyanın birbirinden ilginç ve zor meslekleri...

Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor METRELERCE YÜKSEKLİKTE ÇALIŞIYOR! CAMBAZ GİBİ DALLARIN ÜSTÜNDE EKMEK PARASINI KAZANIYOR

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