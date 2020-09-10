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Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hamdi Gündoğdu, metrelerce yükseklikteki ceviz ağaçlarına cambaz gibi çıkarak, dalların üstünde 300 lira yevmiyeyle ekmek parasını kazanıyor. Gündoğdu, "Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Herkes yapamıyor. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hayat zaten pamuk ipliğine bağlı her yerde yaşamak zor." ifadelerini kullandı. İşte dünyanın birbirinden ilginç ve zor meslekleri...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 10:27
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