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Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Hamdi Gündoğdu, metrelerce yükseklikteki ceviz ağaçlarına cambaz gibi çıkarak, dalların üstünde 300 lira yevmiyeyle ekmek parasını kazanıyor. Gündoğdu, "Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Herkes yapamıyor. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hayat zaten pamuk ipliğine bağlı her yerde yaşamak zor." ifadelerini kullandı. İşte dünyanın birbirinden ilginç ve zor meslekleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 10:18 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 10:27
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Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor

Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bahçesinde ceviz hasadına başlayan Esma Calayır ve oğlu Durmuş Ali Calayır, yakınlarıyla yere döktürülen cevizleri topluyor. Yevmiyeli işçi Hamdi Gündoğdu ise yüksekliği 10 metreyi bulan ağaca çıkarak ceviz düşürüyor.

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Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor

Çocuk yaşlarda ağaçlara tırmanarak kendisini geliştiren Gündoğdu, daldan dala geçerek elindeki sırıkla cevizlerin düşmesini sağlıyor. İncecik dallarda hiç tereddüt etmeden yürüyen Gündoğdu, günlük aldığı 300 lira yevmiye ile geçimini sağlıyor.

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Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor

"HAYAT ZATEN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

Kendisinde doğuştan yetenek olduğunu ve sonradan keşfettiğini belirten Hamdi Gündoğdu, "6 yıldan beri bu işi yapmaktayım. Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Mahallemizde bu işi yapan 2 kişi daha var. Herkes yapamıyor. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hayat zaten pamuk ipliğine bağlı her yerde yaşamak zor. Yerde ve havada giderken de tehlike var. Zor olsa da çalışmamız gerekiyor. Ufak yaşlarda sürekli ağaçlara çıkıyordum ve kendimi geliştirdim. Bu bana bir meslek oldu. Çalışmadım mı duramıyorum. Yevmiyemiz 200 ila 300 lira arasında değişiyor" dedi.

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Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor

İŞTE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN EN İLGİNÇ VE EN ZOR MESLEKLER..

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Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor

Bangladeş, doğal jüt lifinin en büyük ikinci üreticisidir.