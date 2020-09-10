Metrelerce yükseklikte çalışıyor! Cambaz gibi dalların üstünde ekmek parasını kazanıyor

"HAYAT ZATEN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"

Kendisinde doğuştan yetenek olduğunu ve sonradan keşfettiğini belirten Hamdi Gündoğdu, "6 yıldan beri bu işi yapmaktayım. Çok zor bir iş ama keyifle yapıyorum. Mahallemizde bu işi yapan 2 kişi daha var. Herkes yapamıyor. Çok tehlikeli ve dikkatli olmak gerekiyor. Hayat zaten pamuk ipliğine bağlı her yerde yaşamak zor. Yerde ve havada giderken de tehlike var. Zor olsa da çalışmamız gerekiyor. Ufak yaşlarda sürekli ağaçlara çıkıyordum ve kendimi geliştirdim. Bu bana bir meslek oldu. Çalışmadım mı duramıyorum. Yevmiyemiz 200 ila 300 lira arasında değişiyor" dedi.