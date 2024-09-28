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Mersinli çobanın sıra dışı hayatı! Doğal yaşamın tanıkları: Yörükler

Mersinli çobanın sıra dışı hayatı! Doğal yaşamın tanıkları: Yörükler

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 15:59
1453 rakıma sahip Toros Dağları'nın eteklerinde 35 yıldır çobanlık yapan 41 yaşında Mustafa Cengiz yörük kültürünün son temsilcilerinden. Boş vakitlerinde bağlama çalan Mustafa Cengiz türküler söyleyerek doğanın ortasında hayatını sürdürüyor. Gelin şimdi onun hikayesini kendisinden dinleyelim...
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