22 Eylül 2024, Pazar
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Mersinli çoban Mustafa Cengiz’in hikayesi
1453 rakıma sahip Toros Dağları'nın eteklerinde 35 yıldır çobanlık yapan 41 yaşında Mustafa Cengiz, Yörük kültürünün son temsilcilerinden. Boş vakitlerinde bağlama çalan Mustafa Cengiz türküler söyleyerek doğanın ortasında hayatını sürdürüyor. İşte onun hikayesi...