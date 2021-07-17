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Mersin'deki orman yangınında 2. gün! Karadan ve havadan müdahale sürüyor

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Giriş: 17.07.2021 08:57
Mersin'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü çıkan orman yangını devam ediyor. Birçok ev tahliye edildi, karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yüzlerce hektar alanda etkili olan yangın iki gündür söndürülemedi. Aydıncık ilçesindeki yangına sabah havadan müdahale başladı. Son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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