John Kerry'den savaş itirafı: İsrail yıllardır ABD'yi İran savaşına sokmak istedi

ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı saldırılarda 50 gün geride kalırken, Tel Aviv'in savaş planını yıllar önce planladığı ortaya çıktı. Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, CBS kanalına verdiği röportajında İsrail'in ABD'yi çeyrek asırdır savaşa sokmak istediğini itiraf etti. Kerry açıklamalarında "Netanyahu bize de İran savaşı için sunum yaptı. Cevap hayır oldu. Tahmin Rejim değişikliğiydi; halkın ayaklanacağıydı ve bunların hiçbiri olmadı. Obama, Bush ve Biden d hayır dedi. Bu savaşın neyle ilgili olduğu konusunda İsrail bize yalan söyledi." ifadelerini kullandı.

