18 yıllık sır perdesi aralandı: DNA testi katili ele verdi!

İstanbul Üsküdar’da 2008 yılında işlenen ve yıllardır "faili meçhul" olarak raflarda bekleyen vahşi cinayet, tam 18 yıl sonra inanılmaz bir gelişmeyle aydınlatıldı. Evinde bıçaklanarak öldürülen 79 yaşındaki kadının katil zanlısı, başka bir suçtan gözaltına alındığında alınan DNA örneği sayesinde tespit edildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, teknoloji ve titiz takibin birleşmesiyle çözülen bu çarpıcı dosyanın detaylarını A Haber canlı yayınında paylaştı.