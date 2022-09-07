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Mersin'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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Giriş: 07.09.2022 12:40
Son dakika haberleri... Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Mersin’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Mersin'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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