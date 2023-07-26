Mersin’de film gibi çatışma kamerada!

Mersin'in Tarsus ilçesinde Muhammed A. (23), yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet A.'yı (28) tabancayla kovaladı. Yol kenarındaki bir kadını kendisine siper eden Ahmet A., Muhammed A. tarafından bacağından vurularak yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.