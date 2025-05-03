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Mersin Forum AVM’deki iş yerinde asma cam tavan çöktü: 2 yaralı

Mersin Forum AVM'deki iş yerinde asma cam tavan çöktü: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 23:20
Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'deki Bambi ayakkabı mağazasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mağaza müşteriler alışveriş yaptığı sırada asma tavan çöktü. Asma cam tavanın içeride bulunanların üzerine çökmesi sonucu biri kadın diğeri çocuk 2 kişi yaralandı. Olayı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı hastanelere sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle bazı vatandaşlar ve gazeteciler görüntü çekerken güvenlik müdahale etmeye çalıştı.
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Mersin Forum AVM’deki iş yerinde asma cam tavan çöktü: 2 yaralı
Mersin Forum AVM’deki iş yerinde asma cam tavan çöktü!
Mersin Forum AVM'deki iş yerinde asma cam tavan çöktü!
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