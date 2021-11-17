Merkezüssü Düzce olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç? İstanbul deprem son dakika gelişmesi! İstanbul’da şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem İstanbul'un birçok bölgesinden de hissedildi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Depremin Marmara'nın birçok yerinden hissedildiği belirtildi.AFAD verilerine göre saat 15.40'ta Düzce merkezli depremin şiddeti 5,0 olarak açıklandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.