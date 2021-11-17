17 Kasım 2021, Çarşamba
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Merkezüssü Düzce olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul deprem mi oldu? İstanbul deprem şiddeti kaç? İstanbul deprem son dakika gelişmesi! İstanbul’da şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem İstanbul'un birçok bölgesinden de hissedildi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldi. Depremin Marmara'nın birçok yerinden hissedildiği belirtildi.
İSTANBUL DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD verilerine göre saat 15.40'ta Düzce merkezli depremin şiddeti 5,0 olarak açıklandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.
İSTANBUL DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD verilerine göre saat 15.40'ta Düzce merkezli depremin şiddeti 5,0 olarak açıklandı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak ölçüldü.