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Merhum başbakan Mesut Yılmaz'ı canlı yayında anlattılar
Eski Başbakan tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve eski bakan Bülent Akarcalı, Mesut Yılmaz’ı canlı yayında anlattı.
Eski Başbakan tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve eski bakan Bülent Akarcalı, Mesut Yılmaz'ı canlı yayında anlattı.