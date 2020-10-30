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Merhum başbakan Mesut Yılmaz'ı canlı yayında anlattılar

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Giriş: 30.10.2020 11:04
Güncelleme:30.10.2020 11:49
Eski Başbakan tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve eski bakan Bülent Akarcalı, Mesut Yılmaz’ı canlı yayında anlattı.

Eski Başbakan tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti. Gazeteci Ekrem Kızıltaş ve eski bakan Bülent Akarcalı, Mesut Yılmaz'ı canlı yayında anlattı.

Son dakika: Mesut Yılmaz hayatını kaybetti SON DAKİKA: MESUT YILMAZ HAYATINI KAYBETTİ

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